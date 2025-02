Goiana perde R$250 mil em golpe do bilhete premiado Segundo a polícia, há dificuldade de recuperar o dinheiro, devido às múltiplas transferências entre contas da vítima e do golpista Goiás no Ar|Do R7 28/02/2025 - 11h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h11 ) twitter

Em Goiânia (GO), uma idosa de 76 anos foi vítima do golpe do bilhete premiado e perdeu R$250 mil.

O golpista, Lucas Nunes de Brito, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, após enganar a vítima com a promessa de dividir um prêmio fictício da Mega Sena. O golpe, que explora a vulnerabilidade e a confiança dos idosos, envolveu a transferência de dinheiro sob pretextos religiosos.

Segundo a polícia, há dificuldade de recuperar o dinheiro, devido às múltiplas transferências entre as contas da vítima e do golpista. As investigações continuam para identificar possíveis cúmplices do criminoso.