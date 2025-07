Goiás homenageia mais de 3.000 bombeiros em cerimônia especial Promoção de 650 profissionais e medalhas reforçam reconhecimento no Dia Nacional dos Bombeiros Goiás no Ar|Do R7 08/07/2025 - 12h28 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros de Goiás foram homenageados pelo Dia Nacional dos Bombeiros, em evento no quartel do Comando Geral. Mais de 3.000 profissionais foram celebrados, incluindo a promoção de 650 bombeiros e a entrega da medalha Dom Pedro Segundo, em reconhecimento ao mérito e à parceria com autoridades civis e militares.