Goinfra é investigada por esquema de corrupção milionário Prejuízo causado por contratos irregulares pode chegar a R$10 milhões aos cofres públicos Goiás no Ar|Do R7 28/01/2025 - 14h43 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h43 )

Uma operação da Delegacia de Combate à Corrupção está investigando um esquema de corrupção na Goinfra.

A Operação ‘Obra Simulada’ foi deflagrada em Goiás e no Distrito Federal, com o objetivo de apurar crimes praticados na formalização e na execução de contratos administrativos entre a Goinfra e uma empresa privada, sediada no DF.

Os contratos tinham como propósito a realização de serviços de reforma e manutenção em prédios públicos de Goiás. Investigações apontaram que a empresa contratada recebeu diversos pagamentos irregulares de forma antecipada. Além disso, há fortes indícios de superfaturamento nas intervenções realizadas pela empresa.

Segundo informações, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a mais de R$10 milhões.