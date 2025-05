Golpe da novinha: extorsão por perfis falsos atinge homens em Goiás Esquema envolve extorsão de homens casados por criminosos Goiás no Ar|Do R7 14/05/2025 - 09h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O “golpe da novinha” fez novas vítimas em Goiás, com suspeitos do Rio Grande do Sul criando perfis falsos para extorquir homens.

As conversas evoluem para troca de fotos íntimas, usadas em chantagens. A polícia prendeu oito envolvidos.

Muitos não denunciam por medo da exposição. A quadrilha atua com divisão de tarefas e lavagem de dinheiro.