Golpes comuns contra idosos: falso PIX e empréstimos consignados O delegado Alexandre Bruno dá orientações sobre como evitar as fraudes, enfatizando a importância de não compartilhar informações pessoais Goiás no Ar|Do R7 14/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h58 )

Em Goiânia (GO), um aposentado quase levou um golpe de R$80 mil ao passar informações para golpistas. O caso do idoso ilustra a crescente ameaça de golpes financeiros direcionados a idosos, com foco nos esquemas de falso PIX e empréstimo consignado.

O delegado Alexandre Bruno dá orientações sobre como evitar as fraudes, enfatizando a importância de não compartilhar informações pessoais e de procurar a polícia imediatamente em caso de contatos com golpistas.

A Delegacia do Idoso também disponibiliza uma cartilha com os principais golpes para ajudar na prevenção.