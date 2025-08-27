Golpista de 23 anos é preso por fraude imobiliária Suspeito usava fotos da internet para se passar por proprietário e extorquir vítimas Goiás no Ar|Do R7 27/08/2025 - 10h56 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h56 ) twitter

Um golpista de 23 anos foi preso em Ipameri (GO) por aplicar fraudes em aluguéis de imóveis, usando fotos da internet para se passar pelo proprietário e exigir sinais das vítimas, como o caso de um prejuízo de R$ 450. Com mais de 30 passagens criminais, incluindo estelionato e furto, ele foi detido pelo grupo especial de investigações criminais de Caldas Novas (GO) e encaminhado ao presídio local.