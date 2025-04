Golpista engana compradores com promessa de apartamentos em Goiânia (GO) Vítimas pagaram altos valores acreditando na entrega de imóveis com facilidades de pagamento

17/04/2025

