Governo lança empréstimo consignado para trabalhadores CLT A medida visa a facilitar o acesso ao crédito e controlar o superendividamento da população, visto que o empréstimo será limitado a 35% da renda do trabalhador Goiás no Ar|Do R7 21/03/2025 - 13h50 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h50 ) twitter

A Record GO conversou com o advogado Washington Reis sobre a nova modalidade de crédito consignado lançada pelo Governo Federal.

O lançamento, chamado de ‘Crédito do Trabalhador’, permite que trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos e rurais, possam ter acesso a empréstimos com desconto em folha.

A solicitação do crédito consignado deverá ser feita por meio do aplicativo ‘Carteira de Trabalho Digital’, o que garante a segurança e a transparência do processo.

A medida visa a facilitar o acesso ao crédito e controlar o superendividamento, visto que o empréstimo será limitado a 35% da renda do trabalhador.