Grupo pesca piraíba gigante de 2,20m no Rio Araguaia Feito histórico aconteceu no início da temporada de pesca, em Bandeirantes (GO) Goiás no Ar|Do R7 06/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h26 )

A temporada de pesca no Rio Araguaia, em Bandeirantes (GO), começou com um feito histórico. O guia de pesca Josevaldo Camargo acompanhou um grupo de turistas que capturou uma piraíba gigante, de 2,20m, a maior já registrada no rio.

O feito histórico, comprovado em vídeo, destacou a emoção e o desafio da pesca esportiva, com a captura exigindo horas de esforço.