Homem agride e coloca fogo na casa da companheira Caso aconteceu em Hidrolândia (GO) Goiás no Ar|Do R7 27/02/2025 - 14h59 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h59 )

Em Hidrolândia (GO), uma mulher foi agredida e teve a casa incendiada pelo próprio companheiro. O homem, de 27 anos, desferiu tapas e puxões de cabelo na vítima, com quem tem dois filhos, durante uma discussão causada por ciúmes.

De acordo com a polícia, a mulher já tinha uma medida protetiva contra o homem, mas havia desistido do processo e se reconciliado com ele.

Depois das agressões, o suspeito colocou fogo na própria residência e fugiu, mas foi capturado pela polícia. Ele responderá novamente por crimes no âmbito da Lei Maria da Penha.