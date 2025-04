Homem confessa assassinato da ex-companheira e é preso em chácara no interior do Goiás Bruna Raimunda foi assassinada a tiros dentro de casa, enquanto filha de dez anos estava ausente Goiás no Ar|Do R7 04/04/2025 - 12h30 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jander da Silva Oliveira foi preso após confessar o assassinato de sua ex-companheira, Bruna Raimunda dos Santos Oliveira, em um crime brutal que chocou a comunidade.

Após uma emboscada, Jander invadiu a casa de Bruna e a matou a tiros. Ele foi encontrado escondido em uma chácara, onde alegou ter sido ajudado por um primo. A polícia, através de inteligência, conseguiu capturá-lo antes que ele fugisse.

O crime deixou uma filha de dez anos sem mãe e com um pai preso, destacando a crueldade do ato. A arma do crime não foi encontrada, mas Jander confessou o assassinato sem resistência.