Homem de toalha persegue ladrão e evita prejuízo em mercado de Anápolis (GO) Perseguição evitou perdas maiores, mas chama atenção para o perigo de confrontos diretos Goiás no Ar|Do R7 06/06/2025 - 11h45 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h45 )

Um comerciante de Anápolis (GO), vestindo apenas uma toalha, correu atrás de um ladrão após flagrar o furto de R$ 500 em seu mercado na Vila Jaiara. A ação inusitada impediu maiores prejuízos. A Polícia orienta que as vítimas evitem confronto direto com criminosos, por conta do risco de estarem armados.