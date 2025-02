Homem e criança são atropelados no Jardim Leblon As vítimas, de 52 e 3 anos, estavam atravessando uma rua quando foram atingidas e arrastadas por um carro Goiás no Ar|Do R7 18/02/2025 - 13h16 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h16 ) twitter

Em Goiânia (GO), um homem e uma criança foram atropelados no Jardim Leblon. As vítimas, de 52 e 3 anos, estavam atravessando uma rua quando foram atingidas e arrastadas por um carro.

O motorista do veículo permaneceu no local e fez teste do bafômetro, que deu negativo. Ele preferiu não dar entrevista, mas relatou que não viu quando o homem e a criança atravessaram a rua.

Apesar do susto, as vítimas foram socorridas e passam bem.