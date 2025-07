Homem é preso após tentar furtar frango em mercado de Itaberaí (GO) Ele repetiu o furto no mesmo local e foi reconhecido pelos seguranças antes da chegada da polícia Goiás no Ar|Do R7 25/07/2025 - 11h54 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h54 ) twitter

Em Itaberaí (GO), um homem foi preso após tentar furtar frango em um mercado. Ele já havia furtado filé mignon no mesmo local dias antes. Identificado pela roupa repetida, foi detido por seguranças até a chegada da polícia. O caso mostra a audácia do criminoso, que subestimou as câmeras de segurança.