Homem é preso pela 14ª vez, após furto de televisão em Caldas Novas (GO) Polícia encontrou suspeito escondido no telhado com o aparelho furtado Goiás no Ar|Do R7 26/05/2025 - 08h32 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h32 )

Um homem foi preso pela 14ª vez, em Caldas Novas (GO), após furtar uma televisão. A polícia o encontrou escondido no telhado de uma casa com o aparelho, após ser visto carregando a TV. A mãe confirmou que ele chegou com o objeto, mas desconhecia a origem. O caso reabre debates sobre a eficácia do sistema de justiça criminal.