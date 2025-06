Homem é preso por aplicar série de golpes com imóveis em Caldas Novas (GO) Vítimas relatam ameaças e comportamento agressivo após prejuízos Goiás no Ar|Do R7 12/06/2025 - 12h20 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h20 ) twitter

Um homem de 33 anos foi preso em Caldas Novas (GO) após aplicar diversos golpes, como alugar imóveis que não lhe pertenciam e vender um cachorro emprestado. Ele conquistava a confiança das vítimas e depois as ameaçava. Com a repercussão do caso, novas denúncias surgiram, e a polícia segue investigando.