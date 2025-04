Homem é preso por incendiar casa da ex-companheira, em Aparecida de Goiânia Vítima já sofria ameaças e precisou fugir com as filhas antes do fogo destruir seus pertences

Goiás no Ar|Do R7 01/04/2025 - 08h08 (Atualizado em 01/04/2025 - 08h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share