Homem é preso por produzir e vender canabidiol sem autorização

Em Goiânia (GO), um homem de 40 anos foi preso por vender canabidiol sem autorização.

O canabidiol, um produto medicinal derivado da maconha, é utilizado no tratamento de doenças como fibromialgia, depressão e ansiedade, mas sua venda requer prescrição médica e deve seguir rigorosos processos laboratoriais.

O suspeito produzia o canabidiol em casa, no Setor Progresso, utilizando azeite de oliva e plantas de maconha adquiridas de traficantes. Depois, ele vendia o produto com uma marca fictícia, chamada ‘Natural Life’. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu 19 frascos contendo THC, que é a substância psicoativa da maconha.

O homem foi preso e responderá por tráfico de drogas, sem direito a fiança.