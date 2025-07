Homem furta creme de avelã em supermercado de Goiânia (GO) Suspeito foi filmado pelas câmeras escondendo produtos na mochila e está sendo procurado pela polícia Goiás no Ar|Do R7 22/07/2025 - 09h45 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi flagrado furtando potes de creme de avelã em supermercado no Lorena Park, Goiânia (GO). Ele escondeu os produtos na mochila, ignorando as câmeras de segurança. O prejuízo foi de cerca de R$ 250. A polícia investiga o caso e busca identificar o suspeito com base nas imagens registradas.