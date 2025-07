Homem perde R$ 3.400 após cair em golpe de falso mecânico durante pane no carro Criminoso fugiu com cartão da vítima e fez compras antes de desaparecer Goiás no Ar|Do R7 03/07/2025 - 12h31 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h31 ) twitter

Um homem perdeu R$ 3.400 após aceitar ajuda de um falso mecânico ao ter problemas com o carro. O suspeito ofereceu assistência quando o veículo soltava fumaça, mas fugiu com o cartão da vítima durante um teste no automóvel. Compras foram feitas com o valor furtado e a polícia busca informações sobre o caso.