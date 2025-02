Homem que vendia gados em falsos leilões virtuais é preso Identificado como João Lucas Barbosa da Silva, o criminoso chegou a aplicar golpe de R$57 mil em uma vítima Goiás no Ar|Do R7 07/02/2025 - 13h55 (Atualizado em 07/02/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um foragido de São Paulo foi preso em Goiás por estelionato. Uma vítima procurou a polícia em Goianésia (GO) para denunciar um golpe sofrido na compra de bezerros em um leilão virtual.

Identificado como João Lucas Barbosa da Silva, o criminoso utilizava documentos falsos e fingia fazer parte de leilões para enganar as vítimas, que compravam gados inexistentes. De acordo com a polícia, a vítima que procurou a delegacia ficou no prejuízo de mais de R$57 mil.

João Lucas era procurado desde 2020 em São Paulo, onde cometeu crimes de roubo, tráfico e receptação. Já em Goiás, decidiu pelo caminho do estelionato. Ele foi preso e responderá pelos crimes cometidos nos dois estados.

A polícia acredita que existam mais vítimas do golpe aplicado por ele e as orienta a procurar a delegacia mais próxima para denunciá-lo.