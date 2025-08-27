Logo R7.com
Homem rompe tornozeleira eletrônica e rouba carro com vítima dentro

Suspeito com histórico criminal foi preso após perseguição policial e prisão preventiva decretada em Goiânia

Goiás no Ar|Do R7

Em Goiânia (GO), um homem com histórico criminal roubou um carro após romper a tornozeleira eletrônica. Durante o crime, ele ameaçou a vítima, que conseguiu escapar pulando do veículo em movimento. O suspeito foi preso após perseguição policial e teve prisão preventiva decretada, levantando questionamentos sobre a eficácia do monitoramento de criminosos perigosos.

