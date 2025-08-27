Homem rompe tornozeleira eletrônica e rouba carro com vítima dentro Suspeito com histórico criminal foi preso após perseguição policial e prisão preventiva decretada em Goiânia Goiás no Ar|Do R7 27/08/2025 - 10h12 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h12 ) twitter

Em Goiânia (GO), um homem com histórico criminal roubou um carro após romper a tornozeleira eletrônica. Durante o crime, ele ameaçou a vítima, que conseguiu escapar pulando do veículo em movimento. O suspeito foi preso após perseguição policial e teve prisão preventiva decretada, levantando questionamentos sobre a eficácia do monitoramento de criminosos perigosos.