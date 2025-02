Homem tenta aplicar golpe em posto de combustíveis e vai preso Golpista, de 39 anos, já possuía várias passagens por estelionato Goiás no Ar|Do R7 25/02/2025 - 12h42 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h42 ) twitter

Em Hidrolândia (GO), um homem de 39 anos foi preso em flagrante após tentar aplicar um golpe em um posto de combustíveis. O golpista tentou pagar pelo abastecimento de um carro com um vale-motorista de uma empresa com a qual ele não possuía vínculo.

Uma investigação da polícia apontou que o homem já tem várias passagens por estelionato.