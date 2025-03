Homicídio culposo: jovem morre após erro médico em traqueostomia Francisco Guilherme da Costa Silva, de 23 anos, foi submetido ao procedimento, depois de dar entrada em uma UPA de Caldas Novas (GO) com crise de asma Goiás no Ar|Do R7 26/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A família do jovem que morreu, em Caldas Novas (GO), após passar por uma traqueostomia, pede por justiça.

Francisco Guilherme da Costa Silva, de 23 anos, deu entrada em uma UPA da cidade com crise de asma e, depois de horas de espera, foi submetido ao procedimento de traqueostomia.

De acordo com a família de Francisco, houve negligência e demora no atendimento. Além disso, o médico que atendeu o jovem não sabia fazer o procedimento. No laudo da certidão de óbito de Francisco, uma das causas da morte é apontada como perfuração pulmonar.

Após investigações, a Polícia Civil afirmou que houve homicídio culposo.