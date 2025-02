Idosa é morta com 13 golpes de facão pelo ex-genro, que vai preso Crime aconteceu em dezembro de 2024, mas somente agora o homem, que estava foragido, foi localizado Goiás no Ar|Do R7 21/01/2025 - 13h57 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h57 ) twitter

O homem que matou os ex-sogros com golpes de facão foi preso em Luziânia (GO). Em dezembro de 2024, Milton Pereira dos Santos e um comparsa, conhecido como ‘Sombra’, invadiram a casa da mãe e do padrasto da ex-companheira de Milton, que fica na zona rural de Cristalina (GO).

Na residência, eles mataram os idosos utilizando um facão. A mulher, de 68 anos, foi morta com 13 golpes pelo corpo, e o homem, de 59 anos, com quatro golpes na cabeça. Os dois morreram no local.

Após investigações da polícia, Milton e o comparsa foram localizados e presos. Eles serão indiciados por feminicídio e homicídio qualificado.