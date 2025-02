Idosa morre atropelada por motociclista bêbado no Jardim Goiás Maria Divina da Rocha, de 77 anos, estava a caminho da igreja, quando foi atingida pela moto Goiás no Ar|Do R7 25/02/2025 - 12h41 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h41 ) twitter

No Jardim Goiás, em Goiânia (GO), uma idosa morreu ao ser atropelada por uma moto na faixa de pedestres. Maria Divina da Rocha, de 77 anos, estava a caminho da igreja quando foi atingida pelo motociclista, que estava embriagado. Ela chegou a ser socorrida, mas, devido aos ferimentos e grande perda de sangue, não resistiu e morreu no hospital.

O motociclista, de 38 anos, foi preso e levado à central de flagrantes, mas pagou fiança de R$1.500 e foi solto na audiência de custódia. Ele já possuía passagens por tráfico de drogas no Tocantins e agora deve responder por homicídio.