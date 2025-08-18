Idoso é detido por enganar aposentados com golpes financeiros
Preso em flagrante, ele prometia ajuda financeira e desviava valores das vítimas
Um homem de 58 anos foi preso acusado de aplicar golpes em aposentados em Goiás e Mato Grosso. Foragido desde o mês passado, ele enganou até parentes prometendo apoio financeiro e desviando o dinheiro, inclusive de uma vítima que precisava de tratamento contra câncer. Preso em flagrante, ele alega problemas de saúde, enquanto as vítimas continuam no prejuízo.