Uma kombi pegou fogo no motor, logo após ser abastecida em um posto de combustíveis. Frentistas controlaram rapidamente o incêndio com extintores, evitando danos maiores. O prejuízo foi estimado em R$ 5 mil e ninguém se feriu. A falta de manutenção do veículo pode ter causado o acidente.