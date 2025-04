Incêndio criminoso destrói 20 veículos em Aparecida de Goiânia (GO) Local não tinha câmeras e suspeita de crime é investigada pela Polícia Civil Goiás no Ar|Do R7 14/04/2025 - 08h44 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h44 ) twitter

Um incêndio destruiu 20 veículos em uma empresa de adaptação automotiva em Aparecida de Goiânia (GO). A suspeita é de que o fogo tenha sido criminoso, já que a corrente do portão foi encontrada rompida.

A empresa, que adapta veículos como ambulâncias, calcula um prejuízo superior a um milhão de reais. Não havia câmeras de segurança no local, mas um vigilante estava presente no momento do incêndio.

A Polícia Civil apura as circunstâncias e busca identificar os responsáveis.