Incêndio destrói loja agropecuária e mata animais, em Trindade (GO) Estabelecimento sem seguro abrigava animais para adoção e teve perdas irreparáveis Goiás no Ar|Do R7 27/05/2025 - 08h26

Um incêndio destruiu uma loja agropecuária, em Trindade (GO), nesta segunda-feira (26). O fogo atingiu o espaço onde havia animais para adoção; alguns não resistiram. O local não tinha seguro e os prejuízos ainda não foram calculados. Os bombeiros atuaram no resgate e a perícia apura a causa do incidente.