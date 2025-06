Incêndio em lixão de Piracanjuba causa prejuízos e ameaça plantações no interior de Goiás Fogo já dura dias e pode ter impactos graves no meio ambiente e na saúde da população Goiás no Ar|Do R7 27/06/2025 - 12h12 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h12 ) twitter

Um incêndio atinge há dias o lixão de Piracanjuba (GO), ameaçando propriedades rurais e plantações. Moradores denunciam a falta de ação da prefeitura, enquanto o Corpo de Bombeiros tenta conter as chamas. A fumaça intensa causa prejuízos ambientais e riscos à saúde, e a origem do fogo será investigada.