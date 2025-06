Inteligência artificial revoluciona entregas e cresce em Goiás (GO) Projeto apoiado pelo Sebrae e Governo Federal mostra avanço em tecnologia e satisfação dos trabalhadores Goiás no Ar|Do R7 03/06/2025 - 12h20 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Goiás se destaca na América Latina como referência em Inteligência Artificial. Com apoio do Sebrae e do Governo Federal, empreendedores estão inovando, com a utilização de robôs de entrega guiados por inteligência artificial. A tecnologia reduz em 40% o tempo de entrega e aumenta em 80% a satisfação dos entregadores. Uma startup goiana já opera 20 unidades e projeta expansão internacional.