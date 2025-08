Irmão do governador do MT morre em acidente com trator em Goiás Jamil Mendes operava o veículo quando sofreu o acidente; morte causou comoção e homenagens Goiás no Ar|Do R7 01/08/2025 - 09h28 (Atualizado em 01/08/2025 - 09h28 ) twitter

Jamil Mendes Ferreira, irmão do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, morreu em um acidente com trator em Anápolis, Goiás. Ele operava o veículo quando houve o tombamento. Apesar do socorro acionado pelo governador, a vítima não resistiu. O caso destaca os riscos do uso de máquinas agrícolas.