Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira para descanso Dupla sertaneja fará turnê especial antes de intervalo que pode durar até dois anos Goiás no Ar|Do R7 08/07/2025 - 12h05 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h05 )

A dupla sertaneja Jorge e Mateus anunciou pausa na carreira por até dois anos para descanso e tempo com a família. Antes do intervalo, farão uma turnê especial. A pausa não indica o fim do grupo, que seguirá atuando nos bastidores da música durante esse período.