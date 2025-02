Jovem doa órgãos e é homenageada no HUGOL Camila Camargo Evangelista, de 28 anos, morreu após um acidente de trânsito e teve o desejo de doar os órgãos respeitado pela família Goiás no Ar|Do R7 30/01/2025 - 14h53 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h53 ) twitter

A família de uma mulher que morreu vítima de um acidente decidiu doar os órgãos da jovem. Camila Camargo Evangelista, de 28 anos, caiu de moto e ficou em estado grave no hospital. Depois de dias de internação no HUGOL, em Goiânia (GO), a família foi informada que não seria possível salvá-la.

Os familiares decidiram respeitar o desejo de Camila, manifestado em vida, e doaram todos os órgãos dela. A doação beneficiou dezenas de pessoas que estavam na fila de espera por um órgão.

Uma homenagem foi realizada à Camila pelos funcionários do hospital, que a acompanharam durante a internação.