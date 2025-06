Jovem esquizofrênico internado após matar o pai espera vaga em clínica psiquiátrica Justiça determinou transferência, mas Secretaria de Saúde ainda não viabilizou o atendimento Goiás no Ar|Do R7 02/06/2025 - 08h14 (Atualizado em 02/06/2025 - 08h14 ) twitter

Um homem de 28 anos, diagnosticado com esquizofrenia, aguarda vaga em clínica psiquiátrica, após matar o pai durante um surto em Rio Verde (GO). Ele está internado em hospital sem estrutura adequada. A família cobra urgência do estado, enquanto a Secretaria de Saúde aguarda dados da unidade para providenciar o encaminhamento.