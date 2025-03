Julgamento de homem que matou adolescente em acidente acontece hoje (26) O caso aconteceu em 2020, na BR-153, quando o carro em que estava Raíssa Mikaelle, de 15 anos, foi atingido pelo acusado Goiás no Ar|Do R7 26/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois de múltiplos adiamentos, está marcado para acontecer hoje (26) o julgamento do homem acusado de matar uma adolescente em um acidente na BR-153.

O caso aconteceu em 2020, em Goiânia (GO), quando o carro em que estava Raíssa Mikaelle, de 15 anos, foi atingido pelo acusado. De acordo com testemunhas, o responsável pelo acidente estava embriagado.

Em entrevista, a família da vítima expressou angústia e indignação com os adiamentos no julgamento, que ocorreram devido a problemas de saúde do advogado de defesa. A mãe de Raíssa também compartilhou a dor contínua da perda e a esperança de que o julgamento finalmente traga justiça.