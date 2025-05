Justiça julga acusados de duplo homicídio, após 11 anos de espera Caso de ataque passional ocorrido durante confraternização vai a júri popular nesta semana Goiás no Ar|Do R7 29/05/2025 - 11h44 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h44 ) twitter

Após 11 anos de espera, vai a júri o caso do duplo homicídio cometido durante uma confraternização, em 2014. As vítimas foram mortas em um ataque passional. O julgamento ocorre após sucessivos adiamentos causados por manobras da defesa. Familiares pedem regime fechado, alegando que a pena deve refletir a gravidade do crime.