Ladrão furta rodos elétricos de hospital para comprar droga Equipamentos, que custam R$1800 cada, foram vendidos por R$20 Goiás no Ar|Do R7 28/01/2025 - 14h40 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Rio Verde (GO), dois rodos elétricos foram furtados de um hospital particular. Câmeras de segurança registraram quando um homem entrou no local e subtraiu os objetos. Os rodos, que são avaliados em aproximadamente R$1800 cada um, foram vendidos pelo ladrão por R$20. De acordo com a polícia, o homem utilizaria o dinheiro para manter o vício em drogas.

O ladrão e o indivíduo que comprou os equipamentos foram presos. Um responderá por furto e o outro por receptação.