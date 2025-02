Ladrões invadem e levam celulares de pacientes em CAIS Crime aconteceu no município de Cidade Ocidental (GO) Goiás no Ar|Do R7 26/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h27 ) twitter

No município de Cidade Ocidental (GO), bandidos invadiram um Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) e levaram celulares de pacientes.

O crime aconteceu em 7 de fevereiro, quando dois homens armados entraram na unidade de saúde, em plena luz do dia, e anunciaram o assalto. Além dos celulares dos pacientes, os criminosos fugiram com o carro de uma das médicas do CAIS.

Logo após o crime, um dos suspeitos foi capturado no Gama (DF); a polícia conseguiu encontrar o segundo suspeito, mesmo ele estando foragido e os dois irão responder por roubo a mão armada.