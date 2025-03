Loja de conveniência fica no prejuízo de R$8 mil após ser furtada Ladrão invadiu o estabelecimento pela janela e agiu por cerca de 40 minutos sem se preocupar com as câmeras Goiás no Ar|Do R7 18/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h27 ) twitter

Uma loja de conveniência, em Aparecida de Goiânia (GO), sofreu um prejuízo de R$8 mil após ser alvo de furto.

A ação do criminoso foi flagrada por câmeras de segurança, que registraram o ladrão entrando pela janela após deslocar os vidros. Apesar da proximidade com delegacias e bombeiros, o criminoso agiu por cerca de 40 minutos sem se preocupar com as câmeras.

Em entrevista, o empresário Thiago de Oliveira, dono do estabelecimento, expressou sua frustração e descreveu o impacto financeiro e emocional do crime. Thiago agora irá investir em mais segurança para tentar prevenir futuros incidentes.