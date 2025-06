Loja de luxo sofre tentativa de golpe com ameaça de assalto, em Goiânia (GO) Gerência chegou a transferir dinheiro, mas operações foram canceladas a tempo Goiás no Ar|Do R7 04/06/2025 - 08h42 (Atualizado em 04/06/2025 - 08h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos aplicaram um golpe em uma loja de relógios de luxo, em Goiânia (GO), fingindo serem assaltantes e exigindo transferências sob ameaça. A gerência chegou a enviar cerca de R$ 5 mil, mas as operações foram canceladas. A Polícia Civil investiga o caso e alerta comerciantes para acionarem as autoridades diante de ameaças.