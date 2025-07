Lote com carros abandonados é atingido por incêndio Fogo destruiu veículos empilhados e autoridades buscam determinar origem das chamas no setor dos Flamboyant (GO) Goiás no Ar|Do R7 03/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 03/07/2025 - 09h18 ) twitter

Um incêndio atingiu veículos abandonados empilhados em um lote no setor dos Flamboyant, em Goiânia (GO). As chamas consumiram os carros, enquanto a grama ao redor não foi afetada. A suspeita é que os veículos sejam sucatas, e a polícia investiga a causa do fogo para saber se foi acidente ou crime.