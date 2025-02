Macacos aterrorizam moradores do Jardim Mirabel, em Goiânia (GO) Eles invadem as casas, roubam objetos e jogam telhas nos cachorros Goiás no Ar|Do R7 24/01/2025 - 15h22 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h22 ) twitter

Dois macaquinhos vêm atormentando a vida dos moradores no Jardim Mirabel, em Goiânia (GO). Entre as travessuras, eles invadem as casas, roubam objetos, jogam telhas nos cachorros e até existe a possibilidade de terem comido os pintinhos de um dos moradores.

Vizinhos alegam que chamaram o Corpo de Bombeiros e a Agência Municipal de Meio Ambiente, mas ninguém fez nada e não sabem mais a quem recorrer.