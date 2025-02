Mãe de jovem morto em Anápolis pede por justiça Ysaac Ferreira Gonçalves, de 20 anos, foi encontrado sem vida em janeiro deste ano Goiás no Ar|Do R7 20/02/2025 - 13h33 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Há mais de um mês, a mãe de um jovem morto em Anápolis (GO) sofre com a ausência do filho. As últimas imagens registradas de Ysaac Ferreira Gonçalves, de 20 anos, são de janeiro, quando o jovem voltava do trabalho para casa e foi abordado por um veículo,

O corpo dele foi encontrado na manhã seguinte com sinais de violência. O principal suspeito do homicídio é o ex-companheiro da mãe de Ysaac que, na época do crime, foi preso pela Polícia Militar, mas liberado logo em seguida.

O caso está sendo investigado pela polícia. Familiares e amigos de Ysaac continuam pedindo por justiça.