Mãe e filha são presas por tráfico de drogas em Senador Canedo (GO) Mulheres foram flagradas com crack e dinheiro; mãe confessou que trabalhava para a própria filha Goiás no Ar|Do R7 22/05/2025 - 11h50 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h50 )

Uma mãe de 38 anos e a filha de 20 foram presas por tráfico de drogas, em Senador Canedo (GO), após uma denúncia anônima. No local, a polícia encontrou crack, dinheiro e materiais usados no preparo das porções. A mãe afirmou trabalhar para a filha. Uma criança de 5 anos foi resgatada e levada ao conselho tutelar. As duas permanecem presas, à espera de decisão judicial.