Mais uma paciente de Karine Gouveia mostra sequelas nos lábios A empresária e o marido foram presos em dezembro de 2024. Desde então, 60 vítimas já procuraram a polícia Goiás no Ar|Do R7 21/01/2025 - 13h54 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h54 ) twitter

Mais uma paciente de Karine Gouveia veio a público para denunciar a empresária. Segundo a vítima, um procedimento estético realizado em 2018 com Karine deixou seus lábios deformados. Isso porque foi aplicada a substância PMMA na paciente, em vez de ácido hialurônico.

Como o procedimento deu errado, ela tentou recuperar o dinheiro com a clínica, para ir em outro profissional, mas nunca conseguiu. Desde então, a vítima sofre com a deformação nos lábios, que afeta sua autoestima.

Karine Gouveia e o marido foram presos em dezembro de 2024, e seguem à disposição da justiça enquanto as investigações acontecem. Mais de 60 vítimas com sequelas já procuraram a polícia. As clínicas do casal, em Goiânia e Anápolis (GO), foram fechadas.