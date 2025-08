Manobras perigosas e lixo ilegal tiram a paz dos moradores em Aparecida (GO) População denuncia motos empinando, cavalo de pau e entulho espalhado nas ruas Goiás no Ar|Do R7 05/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h17 ) twitter

Em Aparecida (GO), moradores do setor Goiânia Park Sul vivem sob medo constante por causa de manobras perigosas de motos e carros, além do descarte ilegal de lixo. As ações incluem empinar motos e fazer cavalo de pau nas ruas. Prefeitura e polícia prometem mais fiscalização e pedem denúncias anônimas.