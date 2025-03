‘Mentiroso de Goiás’ é preso com BMW e Rolex furtados Manoel Cautrins Pacheco, de 22 anos, que já se passou por empresário e cantor, tem um histórico de crimes que incluem estelionato e violência doméstica Goiás no Ar|Do R7 18/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h31 ) twitter

O infame ‘Mentiroso de Goiás’, conhecido por aplicar diversos golpes no estado, foi preso novamente, em Goiânia (GO). Desta vez, ele e um comparsa foram flagrados com uma BMW e um relógio Rolex furtados. Durante a prisão, ele tentou enganar a polícia, mas não teve sucesso.

Manoel Cautrins Pacheco, de 22 anos, que já se passou por empresário e cantor, tem um histórico de crimes que incluem estelionato e violência doméstica. Ele já enganou corretores de imóveis e tentou fechar negócios milionários falsos.

A polícia recuperou a BMW e o Rolex que estavam com Manoel e o comparsa. Os dois foram autuados por furto qualificado e responderão na justiça.