Motorista atropela mulheres e foge sem prestar socorro Acidente aconteceu na Av. Perimetral Norte, em Goiânia (GO) Goiás no Ar|Do R7 12/03/2025 - 11h09 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), um motorista atingiu duas mulheres na Avenida Perimetral Norte e fugiu sem prestar socorro.

Câmeras do circuito de segurança registraram quando o suspeito colidiu com um veículo que estava estacionado. As vítimas estavam paradas perto do veículo e foram atingidas em cheio. Uma delas sofreu ferimentos graves, incluindo cortes profundos na cabeça.

Testemunhas relataram sinais de embriaguez no motorista e o caso está sob investigação da delegacia de trânsito.

As vítimas buscam justiça e ressarcimento pelos danos materiais e morais.